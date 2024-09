Bislang ungeklärt sind die Umstände eines Fahrzeugbrandes am vergangenen Freitagabend zwischen Albisheim und Marnheim gegen 20.30 Uhr. Auf dem parallel zur B 47 verlaufenden Radweg wurde die Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand alarmiert. Vor Ort stelle sich heraus, dass es sich um ein Elektroleichtkraftrad handelte, das in Flammen stand. Von einem Fahrer war weit und breit nichts zu sehen. Bei dem erheblich beschädigten Zweirad handelte es sich um ein Elektro-Leichtkraftrad des Herstellers „Brammo“, so die Information der Polizei. Es könnte sich um das Modell „Enertia“ in der Farbe grün handeln. Aufgrund der Gesamtumstände besteht der Verdacht, dass das Fahrzeug gestohlen sein könnte. Daher bittet die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden um Informationen von Zeugen, die in dem vorgenannten Zeitraum verdächtige Personen oder andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich auf der Dienststelle zu melden. Gleichzeitig bittet die Polizei Kirchheimbolanden den Besitzer des Rollers, sich zu melden. (06352 9110). Im Einsatz waren die Feuerwehren Albisheim und Immesheim.