Auf der B9 hat am Mittwochmorgen um kurz nach 6.30 Uhr in Höhe der Abfahrt Rehhütte in Fahrtrichtung Speyer ein Auto gebrannt. Das teilte die Polizei auf Nachfrage mit. Verletzte habe es nicht gegeben. Die Brandursache sei noch unklar. Die Feuerwehr ist vor Ort. Während der Lösch- und Aufräumarbeiten ist die B9 dort nur einspurig befahrbar. Wir berichten nach.