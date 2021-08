Die Autobahn 65 ist am Dienstagabend zeitweise in Fahrtrichtung Karlsruhe voll gesperrt worden. Wie die Polizei am Abend mitteilte, brannte gegen 20 Uhr ein Auto in Höhe der Anschlussstelle Kandel-Nord. Die Feuerwehr habe das Feuer löschen können. Aufgrund weiterer Aufräumarbeiten bleibt einer der Fahrstreifen weiter gesperrt. Als Brandursache vermutet die Polizei einen technischen Defekt am Fahrzeug. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.