Aufgrund eines brennenden Reifens musste ein Tiertransporter am Freitag gegen 2.35 Uhr seine Fahrt auf der A61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen in Höhe der Anschlussstelle Worms-Zentrum unterbrechen.

Laut Autobahnpolizei war ein Reifen des mit 30 Rindern beladenen Aufliegers in Brand geraten. Der Fahrer habe allerdings den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr Worms löschen können. Die Wehrleute haben nach eigener Aussage das Fahrzeug zusätzlich gekühlt.

Weil der Lkw infolge der Brandschäden am Bremssystem nicht mehr einsatzbereit gewesen sei, musste ein Ersatzfahrzeug angefordert werden, das allerdings rund drei Stunden für die Anfahrt brauchte, berichtet die Autobahnpolizei weiter.

Das hinzugezogene Veterinäramt habe sich die Tiere angeschaut – sie waren unverletzt geblieben – und das Umladen überwacht. „Das war in 20 Minuten über die Bühne gegangen“, erklärte ein Beamter auf Nachfrage. Die Lkw hätten dabei Heck gegen Heck, Laderampe gegen Laderampe hintereinander gestanden, sodass das Umladen problemlos verlaufen sei.

Der nicht mehr fahrbereite Lkw habe samt Auflieger abgeschleppt werden müssen. Dazu sei die A61 in Fahrtrichtung Süden ab der Anschlussstelle Worms-Abenheim/Mörstadt von 8 bis 8.50 Uhr voll gesperrt worden. Die Umleitung des Verkehrs sei über Worms erfolgt.