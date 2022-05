Die Autobahn 6 ist zwischen Kaiserslautern-West und Dreieck Kaiserslautern in Richtung Mannheim am Montagmorgen gesperrt gewesen. Wie die Polizei per Twitter mitteilt, brannte dort ein Lastwagen. Die linke Fahrspur ist seit zirka 10.45 Uhr wieder frei. Dennoch staue sich der Verkehr an dieser Stelle.