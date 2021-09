Nach dem Brand eines kleinen Lkws an der Autobahn-Anschlussstelle Grünstadt der A6 ist es am Montagnachmittag zu größeren Verkehrsbehinderungen gekommen. Wie die Polizei am Abend mitteilte, ist der Lastwagen während der Fahrt aus ungeklärter Ursache auf der A6 am Nachmittag in Brand geraten. Der Fahrer habe den Lastwagen noch im Bereich der Autobahnabfahrt bei Grünstadt abstellen können. Alle drei Insassen haben sich aus dem Fahrzeug retten können und seien unverletzt. Löschversuche mehrere Verkehrsteilnehmer seien erfolglos geblieben, der Lkw letztlich komplett ausgebrannt. Die Anschlussstelle war während der Löscharbeiten in Fahrtrichtung Kaiserslautern 90 Minuten lang gesperrt.