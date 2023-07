[Aktualisiert: 7.38 Uhr] Auf der A6 ist am frühen Dienstagmorgen ein Lastwagen samt Auflieger in Brand geraten. Der Fahrer rettete sich laut Polizei rechtzeitig. Die Autobahn war aufgrund der Aufräum- und Löscharbeiten zwischen Grünstadt und Wattenheim in Fahrtrichtung Kaiserslautern bis in den Morgen voll gesperrt. Mittlerweile ist wieder eine Spur frei.