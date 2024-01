[aktualisiert um 20.10 Uhr] Die Sperrung auf der A6 in Höhe Enkenbach-Alsenborn ist wieder aufgehoben. Das teilte die Polizei auf der Plattform X, ehemlas Twitter, mit. Zuvor war die Autobahn in Fahrtrichtung Kaiserslautern mehrere Stunden gesperrt worden. Grund dafür war ein Lkw, der vermutlich wegen eines technischen Defekts in Brand geraten war. Personen wurden nicht verletzt.

Der Verkehr, der von Mannheim aus kommt, wurde zwischenzeitlich vor der Sperrung an der Anschlussstelle Enkenbach-Alsenborn abgeleitet, so die Polizei weiter. Pkw konnten einspurig an dem defekten Lkw vorbeigeleitet werden. Durch den technischen Defekt seien der linke hintere Reifen und die Achse des Lkw stark erhitzt worden, erläutert Torsten Erlenbach, Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn. Dabei sei es zur Rauchentwicklung gekommen. Der betroffene Bereich sei gekühlt worden und anschließend mit der Wärmebildkamera kontrolliert worden. Für die rund 20 Wehrmänner war der Einsatz nach rund einer Stunde beendet.

Mittlerweile konnte der ausgebrannte 21 Tonnen schwere Lastwagen geborgen werden. „Der Verkehr rollt wieder“, heißt es im Post der Polizei Kaiserslautern.