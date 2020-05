Auf der B9 bei Wörth ist am Dienstagabend in Fahrtrichtung Kandel ein Lastwagen in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, hörte der Fahrer einen Knall und stellte fest, dass Flammen am Auflieger austraten. Der Mann habe noch vergeblich versucht, den Brand selbst zu löschen. Das übernahm die Feuerwehr, die ein Übergreifen des Feuers auf die Zugmaschine verhinderte. Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf 40.000 Euro. Die B9 war bis kurz vor 3 Uhr voll gesperrt. Der Fahrer blieb unverletzt.