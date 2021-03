In der Durchfahrt zum Hinterhof haben am frühen Freitagmorgen um 2.30 Uhr mehrere Müllbehälter eines Mehrfamilienhauses in Ludwigshafen-Oggersheim gebrannt. Da die Flammen an der Fassade hochschlugen und Rauch in das Gebäude eindrang, mussten 19 Bewohner vorrübergehend ihre Wohnungen verlassen. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand. Das Übergreifen des Feuers auf das Haus sei verhindert worden. Gleichzeitig habe in einer benachbarten Straße ein weiterer Müllbehälter gebrannt, teilt die Feuerwehr mit. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen des Verdachts der Brandstiftung. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.