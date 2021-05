Rund 10.000 Euro Schaden sind am Freitagabend in einer Kleingartenanlage in Viernheim bei dem Brand zweier Gartenhütten entstanden. Wie die Polizei mitteilt, stand eine Hütte bereits in Vollbrand als die Feuerwehr eintraf. Das Feuer hatte bereits auf die Gartenhütte des benachbartes Grundstückes übergegriffen.

Rund 10.000 Euro Schaden sind entstanden.

Ein 34- jähriger Mann gab gegenüber den Beamten an, dass er in der Gartenhütte einen Grill befeuert habe und dann eingeschlafen sei. Das Grillfeuer soll schließlich den Brand ausgelöst haben. Der Feuerwehr gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen und zu löschen. Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden die Ermittlungen durch den Kriminaldauerdienst Darmstadt übernommen.