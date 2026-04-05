Das ist schon eine Ansage: Zwei große Namen im Fußball des Kuseler Landes und alte Rivalen vereinen sich zur Spielgemeinschaft.

Derbys zwischen Brücken und Breitenbach locken seit Jahrzehnten Zuschauer en masse auf die beiden Sportplätze. Bei aller Freundschaft herrschte zwischen dem SV vom Karstwald und dem TuS vom Mühlwald immer eine gesunde Rivalität. Wie schon früher öfter, kämpften beide Teams auch in der Saison 2024/25 hart gegeneinander um den Aufstieg von der B-Klasse Kusel/ Kaiserslautern in die A-Klasse, wobei es am Ende beide nicht schafften.

Wie in der Vorsaison führte Breitenbach, seit Jahren mit Dunzweiler in einer Spielgemeinschaft, auch in der laufenden Runde die Tabelle lange an, wurde jüngst aber vom Thron gestoßen, während Brücken diesmal etwas weiter hinten rangiert.

Nun machen beide Teams gemeinsame Sache, wie die Vereine jetzt mitteilen. Die ersten Gespräche wurden im Winter geführt, die Vereinsvorstände tauschten sich gründlich aus, die Spieler wurden befragt, lernten sich bei Treffen näher kennen. Danach fiel die Entscheidung: Ab der Saison 2026/27 geht die Spielgemeinschaft SG Breitenbach/Brücken/Dunzweiler ins Rennen. Ob in der B-Klasse oder in der A-Klasse, das hängt davon ab, ob Breitenbach in der aktuellen SG mit Dunzweiler den Aufstieg schafft.

So oder so: Zwei Drittel der Heimspiele werden auf dem Kunstrasenplatz am Mühlwald in Breitenbach ausgetragen, ein Drittel auf dem Rasenplatz im Karstwald in Brücken. Für Kerwen und ähnliche Anlässe kann es Sonderregeln geben.

Den drei Vereinen SV Brücken, TuS Breitenbach und TuS Dunzweiler geht es bei ihrer Entscheidung um die sportliche Zukunft. Alle spüren, dass die Anzahl der Spieler sinkt, aus der Jugend nicht mehr so viele Talente nachwachsen wie früher und dass durch Wegzüge zum Studium oder zu Jobs in den Ballungsräumen engagierte und gute Spieler für die Vereine verloren gehen. Mit der Spielgemeinschaft wollen die Vereine ihren Spielern und auch dem Nachwuchs eine fußballerisch attraktive Perspektive aufzeigen: Zusammen ist es möglich, eine spielstarke erste Mannschaft zu bilden, die in den Wettbewerben sehr gut mithalten kann und in den Wintermonaten, in denen öfter mal einer krank ist, nicht bangen muss, für den nächsten Sonntag eine gute Mannschaft zusammenzubekommen.

Die zweite Mannschaft wird nicht für die Reserverunde gemeldet, denn hier fallen zu viele Partien aus. Die Spielgemeinschaft meldet die Zweite vielmehr für die C-Klasse, so dass auch hier eine sportliche Herausforderung besteht: Gerade junge Spieler können in der zweiten Mannschaft Spielpraxis gewinnen und so besser an die „Erste“ herangeführt werden.

Der Südwestdeutsche Fußballverband hat die neue SG Breitenbach/Brücken/Dunzweiler bereits genehmigt.