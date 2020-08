„Messen und melden!“, fordert die Kreisverwaltung die Bürger des Landkreises auf. Weitere weiße Flecken in der Breitbandversorgung sollen kartiert werden: Alle Bürger werden gebeten, bis spätestens 14. September jene Adressen zu melden, an denen keine Downloadgeschwindigkeit von mindestens 30 Mbit/s erreicht werden. Eine Messung kann mit Hilfe der Internetseite https://breitbandmessung.de/ vorgenommen werden. Meldung sollte ergehen an die Kreisverwaltung unter Breitbandausbau@kv-kus.de.

Die Verwaltung geht davon aus, dass vor allem Gewerbetreibende, Aussiedlerhöfe und nicht-veräußerte Baugrundstücke noch unterversorgt sind. Sie sollen dann berücksichtigt werden, wenn ein neuer Förderantrag zum Breitbandausbau bei Bund und Land eingereicht wird. Die Grundlagendaten für den jetzigen Ausbau basieren auf Erhebungen aus dem Jahr 2016 und es habe sich gezeigt, dass sie zum Teil nicht die tatsächliche heutige Situation widerspiegelten, erklärt die Kreisverwaltung.