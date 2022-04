Der 1. FC Kaiserslautern ist im Fernduell um den direkten Aufstieg in die Zweite Liga ins Hintertreffen geraten. Durch den 2:1-Sieg von Eintracht Braunschweig gegen den 1. FC Magdeburg am Freitagabend rutschten die Roten Teufel in der Drittligatabelle auf den dritten Platz ab.

Nikolaou (49.) und Lauberbach (59.) trafen für die Braunschweiger, Ceka (61.) gelang für den feststehenden Meister und Aufsteiger aus Magdeburg nur noch der Treffer zum 1:2. Mit 64 Punkten haben die Braunschweiger einen Zähler mehr auf dem Konto als die Lauterer, beide Teams haben 34 von 36 Saisonspielen absolviert.

Der FCK trifft am Samstag (14 Uhr) auf die Reservemannschaft von Borussia Dortmund. Die Lauterer wollen vor etwa 48.000 Zuschauern auf dem Betzenberg mit einem Dreier gegen den Borussen-Nachwuchs wieder am Rivalen aus Niedersachsen vorbeiziehen.

Allerdings ist die Mannschaft von Marco Antwerpen auf einen Ausrutscher der Eintracht angewiesen, weil der FCK am letzten Spieltag nicht mehr selbst eingreifen kann, spielfrei ist.