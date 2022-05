Der 1. FC Kaiserslautern hat nun doch wieder eine Chance auf den Direktaufstieg in die zweite deutsche Fußball-Liga. Am Samstag verspielte Eintracht Braunschweig seinen ersten Matchball und unterlag beim SV Meppen mit 2:3. Gewinnen die Roten Teufel am Sonntag (ab 14 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de) bei Viktoria Köln, belegen sie mit zwei Punkten Vorsprung auf die Eintracht Rang zwei. Braunschweig müsste am letzten Spieltag, an dem der FCK zum Zuschauen verdammt ist, gegen Köln gewinnen, um Rang zwei zurückzuerobern. Kommt der FCK in Köln nur zu einem Remis, würde auch Braunschweig ein Teilerfolg genügen. Verliert der FCK, dürfen die Niedersachsen feiern.

Rang drei und damit die Relegation gegen den Zweitliga-Drittletzten Dynamo Dresden hat der 1. FC Kaiserslautern schon sicher. Grund: 1860 München unterlag bei Meister 1. FC Magdeburg 0:4 – und kann die Elf von Trainer Marco Antwerpen nicht mehr einholen.