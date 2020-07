Die Park & Bellheimer Brauereien GmbH & Co. KG hat am Mittwoch Klage beim Landgericht Mannheim auf Zahlung in Höhe von rund 8,7 Millionen Euro gegen die Privatbrauerei Eichbaum GmbH & Co. KG ein. Es geht um Markenrechte in Bezug auf die Marke Valentins. Der Bundesgerichtshof hatte schon 2019 in einem seit 2012 andauernden Rechtsstreit geurteilt, dass Eichbaum Markenrechte verletzt habe und daher gegenüber Park & Bellheimer schadenersatzpflichtig sei. Weil man sich über die Schadenersatzansprüche außergerichtlich nicht einig wurde, habe Park & Bellheimer nun Klage eingereicht, teilt das Unternehmen mit.

