Die Park & Bellheimer Brauereien GmbH & Co. KG hat am Mittwoch Klage beim Landgericht Mannheim auf Zahlung in Höhe von rund 8,7 Millionen Euro gegen die Privatbrauerei Eichbaum GmbH & Co. KG ein. Es geht um Markenrechte in Bezug auf die Marke Valentins.

Park & Bellheimer führt seit 2012 einen umfangreichen Rechtsstreit wegen einer Markenrechtsverletzung gegen die Privatbrauerei Eichbaum GmbH & Co.KG. Der BGH hat ein einem Urteil vom Oktober 2019 letztinstanzlich eine Rechtsverletzung durch die Privatbrauerei Eichbaum festgestellt, und damit eine Schadensersatzpflicht. Laut BGH stehe nun fest, dass die Privatbrauerei Eichbaum verpflichtet ist, der Park & Bellheimer Brauerei sämtliche Schäden zu ersetzen, welche dieser aufgrund einer Verletzung der Marke Valentins seit dem 14. August 2014 entstanden sind, teilte Brauerei-Chef Roald Pauli mit. Die Park & Bellheimer Brauerei habe nun den Schadensersatzanspruch der Höhe nach beziffert. Da eine außergerichtliche Einigung nicht möglich gewesen sei, so Pauli, habe Park & Bellheimer nunmehr Klage eingereicht.