Nach dem Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus in Heiligenstein am vergangenen Mittwochmorgen, bei dem ein 71 Jahre alter Mann ums Leben kam, steht nun die Brandursache fest. Ein von der Staatsanwaltschaft Frankenthal beauftragter Brandsachverständige und Brandermittler der Kriminalpolizei Ludwigshafen waren am Freitag am Unglücksort. Hinweise auf ein vorsätzliches oder fahrlässiges in Brand setzen ergaben sich laut Polizei und Staatsanwaltschaft nicht. Die Ermittler vermuten, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit ein technischer Defekt am Motor eines elektrisch verstellbaren Lattenrostes das Feuer verursacht hat. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 150.000 Euro.