Brandstifter haben am Dienstag den Pariser Ostbahnhof (Gare de l'Est) lahmgelegt. Der Bahnverkehr unter anderem nach Deutschland wurde nach einem Feuer in einem Kabelschacht mitten im morgendlichen Berufsverkehr für den ganzen Tag unterbrochen. Es gab zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen.

Nach Polizeiangaben hatten die Brandstifter am frühen Morgen einen Kabelschacht in Vaires-sur-Marne östlich von Paris aufgebrochen und die Kabel angezündet. 48 Kabel seien beschädigt worden, sagte Palmier. Ohne diese Kabel sei ein sicherer Zugverkehr nicht möglich.

Der gesamte Zugverkehr am Ostbahnhof wurde daher mindestens bis zum Betriebsschluss am Dienstag eingestellt. Ob der Betrieb am Mittwoch wieder aufgenommen werden kann, war zunächst unklar, wie der französische Verkehrsminister Clément Beaune sagte.

Nach Angaben der Deutschen Bahn fielen die ICE-Züge zwischen Paris und Frankfurt (Main) oder Stuttgart zum großen Teil aus. Neben den Zügen nach Deutschland waren auch alle TGV-Schnellzüge, die TER-Regionalzüge und die Linie P der Pariser Nahverkehrszüge Transilien von der Störung betroffen. Einige TGV-Züge wurden zum nahe gelegenen Nordbahnhof umgeleitet, die meisten fielen aber aus.