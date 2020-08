Auf rund 400.000 Euro schätzt die Staatsanwaltschaft Landau den Sachschaden nach einem Brand in einem Firmengebäude in Neulauterburg am Dienstagmorgen. Ein Passant hatte den Brand bei der Bausolar Südwest GmbH am Dienstag gegen 4.45 Uhr bemerkt, über 80 Feuerwehrleute waren mehrere Stunden im Einsatz.

Am Mittwochabend stellte sich heraus, dass die Brandursache wohl eine Brandstiftung war. Und damit nur eine Straftat unter vielen, die ein 32-Jähriger Saarländer innerhalb von zwei Tagen verübt haben soll. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der ehemalige Mitarbeiter der Bausolar Südwest GmbH am Montagmorgen im Saarland in ein Autohaus eingebrochen ist und dort ein Fahrzeug gestohlen hat. Außerdem soll er eine Tankstelle überfallen und sein Elternhaus in Brand gesetzt haben. Danach soll er das Feuer in der Lagerhalle in Neulauterburg gelegt haben.

Auf seiner Flucht hat der Mann laut Polizei in der Oberpfalz erneut eine Tankstelle überfallen und ein weiteres Fahrzeug gestohlen. Inzwischen läuft eine Öffentlichkeitsfahndung. Der Mann befindet sich Stand Mittwochabend weiter auf der Flucht.

