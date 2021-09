„Die Adresse war bestens bekannt“: So kommentierte ein Sprecher der Feuerwehr den inzwischen fünften Einsatz auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Unkenbach (Donnersbergkreis). In der Nacht zum Freitag ist ein Schuppen in Flammen aufgegangen: Das Gemäuer war das bis dato letzte Gebäude des längst nicht mehr bewirtschafteten Gehöfts, das noch nicht von Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden war.

Kurz nach 3 Uhr rückten die Löscheinheiten der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land an. Das Feuer selbst war rasch unter Kontrolle, weder Mensch noch Tier kamen zu Schaden. Die Polizei ermittelt und prüft mit Hochdruck, ob ein Zusammenhang mit der Brandserie vom Frühjahr besteht.

Scheune und Wohnaus im Frühjahr betroffen

Zwischen 21. April und 11. Mai waren bei vier Bränden eine Scheune und Nebengebäude zerstört worden, zuletzt hatte es in einem Zimmer des Wohnhauses gebrannt. Die Polizei hat einen dringend Tatverdächtigen ermittelt, die Staatsanwaltschaft zwischenzeitlich Anklage erhoben.

Der Verdächtige allerdings kommt als Brandstifter wohl kaum in Frage, ist er doch wegen Wiederholungsgefahr in einer „Einrichtung“ – so die Staatsanwaltschaft – untergebracht.