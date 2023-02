Einem Dutzend Rechtsextremisten standen am Samstagnachmittag im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim siebenmal so viele Gegendemonstranten aus einem breit aufgestellten Bündnis gegen Hass und rechte Hetze gegenüber. Eine halbe Stunde lang setzte sich eine Kameradschaft dem Trillerpfeifenkonzert aus, ehe sie mit einer letzten provozierenden Geste abzog. Insgesamt zeigte die starke Polizeipräsenz Wirkung. Alles weitere zu den Ereignissen lesen Sie hier.

Auch drei Jahre nach der Renovierung und Wiedereröffnung des Alten Stadtsaales in Speyer hapert es beim Brandschutz in der Spielstätte des Kinder- und Jugendtheaters. So sehr, dass die Feuerwehr die Verantwortung nicht übernehmen will. Wie das sein kann? Das steht hier.

Yannik Busch hat vor einem Jahr beim Frankenthaler Pumpen- und Armaturenhersteller KSB seine Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker abgeschlossen und bei der IHK seine Prüfungen abgelegt. Dass er landesweit der Beste Azubi seines Fachs ist, erfuhr er aber erst jetzt. Wie das kam, lesen Sie hier.

Die Gemeinden im Rhein-Pfalz-Kreis sind beliebte Wohnorte. Es sind Orte auf dem Land, ganz in der Nähe zur Stadt. Wohnraum ist deshalb ohnehin schon knapp, und richtig eng wird es, wenn zudem Flüchtlinge untergebracht werden müssen. Wegen des Hackerangriffs gilt derzeit bis 15. Februar ein Aufnahmestopp. Danach könnten 70 bis 80 Flüchtlinge pro Monat kommen. Vor welch große Herausforderung das alle stellt, lesen Sie hier.