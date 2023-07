Wenige Tage nach dem Brand eines Autohauses in Landau sind offenbar viele Bürgerinnen und Bürger verunsichert, weil in der gesamten Stadt leichter Brandgeruch wahrnehmbar sei. Nach Angaben der Stadtverwaltung hängt dies jedoch mit einem Großbrand in Oberderdingen-Flehingen im Landkreis Karlsruhe zusammen. Dort brenne seit Montagabend ein Recyclinghof. Der Geruch sei in der gesamten Südpfalz wahrnehmbar. Es handele sich jedoch lediglich um Geruchsbelästigung; eine Gefahr für die Gesundheit der Menschen bestehe nicht. Die Rettungs- und Hilfsorganisationen aus Landau standen hierzu in Kontakt mit der Einsatzleitung vor Ort.