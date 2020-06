Auf einem Gartengrundstück im Bereich der L532 in Schifferstadt hat in der Nacht zum Donnerstag eine Gartenlaube gebrannt. Die Feuerwehr Schifferstadt wurde gegen 2.22 Uhr alarmiert. „Der Feuerschein führte uns zum Brandort“, schreibt Pressesprecher Jörg Strubel. Als die Einsatzkräfte anrückten, habe bereits das gemauerte Gebäude samt Dachstuhl in Flammen gestanden. Diese drohten Strubel zufolge auf angrenzende Bäume, Holzstapel und schließlich den Wald überzugreifen. „Doch die Einsatzkräfte der Feuerwehren Schifferstadt und Limburgerhof konnten den Brand mit mehreren Strahlrohren rasch unter Kontrolle bringen“, schreibt Strubel in seinem Bericht. Die Nachlöscharbeiten konnten gegen 6.45 Uhr beendet werden. Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe seien durch die Polizei eingeleitet worden. Im Einsatz befanden sich 40 Einsatzkräfte mit sieben Einsatzfahrzeugen.