Tote nach Brand entdeckt

An der Schlösselkreuzung steht am späten Dienstagabend ein Dachstuhl in Flammen. Ein Großaufgebot ist im Einsatz, zum Glück gibt es nur einen Leichtverletzten. Zwei junge Leute haben versucht, die Bewohner zu retten.

Wenn ein Monster sensible Daten frisst

Alte IT-Geräte retten, wiederverwerten und weitervermarkten – das macht Jurec-IT nun von Landau aus. Allerdings macht die Stadt es der zugezogenen Firma nicht ganz so einfach. Wie die Firma nach Landau fand und was es mit dem mobilen Lager und einem nachhaltigen Datenfresser auf sich hat.

Schlemmen am Spielfeldrand

Nach zwei Jahren ist das Restaurant des Tennisclubs Steinfeld „Zum Bienwald“ wieder verpachtet. Angelika und Stefan Henigin haben es angepackt und sind hochmotiviert. Und das Personalproblem, das haben sie auch gelöst.

Fahrrad-Klima getestet

Wie wohl können sich Radfahrer in Wörth und Germersheim fühlen, fragten die Tester. Hier ist das Ergebnis.

Windräder: Nachbarn fühlen sich verhöhnt

Der Windpark Freckenfeld soll erweitert werden. Allerdings in Richtung Dierbach. Dort sind einige Bürger deshalb sauer.