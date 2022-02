[Aktualisiert: Donnerstag, 8 Uhr] In Rodalben (Kreis Südwestpfalz) ist am Mittwochabend gegen 20 Uhr im Ortsteil Neuhof ein Feuer in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Nach mehreren Stunden konnte die Feuerwehr den Brand löschen. Das Haus ist laut Polizei unbewohnbar. Der Schaden wird auf 200.000 bis 300.000 Euro geschätzt. Die Bewohnerin wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache könne noch nicht benannt werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.