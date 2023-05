In Linkenheim-Hochstetten im Kreis Karlsruhe hat am Freitagabend ein Wohnhaus gebrannt. Laut einem Augenzeugenbericht standen Dachgeschoß und Dachstuhl des zweistöckigen Gebäudes zeitweise lichterloh in Flammen. Über mögliche Verletzte war zunächst nichts bekannt.

Wir berichten weiter.