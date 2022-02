In Rodalben (Kreis Südwestpfalz) ist am Mittwochabend im Ortsteil Neuhof aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Die Feuerwehr bekämpft den Brand. Der Einsatz werde laut Polizei noch mehrere Stunden dauern. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Wir berichten weiter.