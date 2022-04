In der Nacht zum Samstag gegen 3:20 Uhr wurde in Frankenthal ein Feuer in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Mahlastraße gemeldet. Wie die Polizei mitteilte, sei zunächst eine starke Rauchentwicklung aus der Tiefgarage zu sehen gewesen, woraufhin alle Bewohner evakuiert worden seien. Erst bei den Löscharbeiten hätten auf einer Ebene der Tiefgarage ein brennendes Fahrzeug sowie brennende motorisierte Zweiräder ausgemacht werden können. Die Brandursache ist unklar. Die Aufräum- und Lüftungsarbeiten dauerten mehrere Stunden. Die Mahlastraße wurde für den Verkehr voll gesperrt. Insgesamt sind laut Polizeiangaben 47 Personen aus dem Gebäude evakuiert worden. Eine Person erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die anderen Evakuierten kamen entweder bei Bekannten unter oder wurden von der Schnelleinsatzgruppe Betreuung auf dem Gelände des THW Frankenthals betreut. Insgesamt waren in der Nacht rund 100 Einsatzkräfte am Brandort.