Der Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Mathias-Grünewald-Straße in Frankenthal, bei dem in der Silvesternacht 13 Personen durch Rauchgas leicht verletzt worden sind ist nach Einschätzung der Kriminalpolizei Ludwigshafen vermutlich durch unvorsichtiges Verhalten entstanden. „Derzeit wird von einem fahrlässigen Umgang mit brennbaren Gegenständen wie zum Beispiel Feuerwerkskörpern ausgegangen“, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz vom Mittwoch. Ob Hausbewohner oder Gäste solche Fehler begangen haben könnten, sei noch offen, sagte auf Nachfrage eine Sprecherin des Polizeipräsidiums. Es gebe keinen konkreten Verdacht gegen bestimmte Personen. Brandermittler der Kripo hatten das betroffene Haus am Montag begangen; weitere Untersuchungen sind geplant. Bei dem Brand, der gegen 0.45 Uhr im Hausflur ausgebrochen war und schnell gelöscht werden konnte, entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.