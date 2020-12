Zu einem Brand in einem Hochhaus im Saarbrücker Stadtteil Eschberg ist am Donnerstag die Feuerwehr ausgerückt. In einer Wohnung im dritten Obergeschoss war ein Feuer ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Da der Flur stark verraucht war, mussten die zwei Bewohner von Feuerwehrkräften gerettet werden. Verletzt wurde niemand. Der Brand sei schnell gelöscht gewesen, hieß es. Im Einsatz waren 25 Kräfte mit neun Fahrzeugen.