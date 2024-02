In einem Recyclingbetrieb im Edenkobener Industriering hat es am Mittwochmorgen gebrannt. Der Polizei war gemeldet worden, dass eine Schrottpresse in Flammen steht. Die Feuerwehr hat den Brand gelöscht. Wie die Polizei mitteilt, wurde niemand verletzt. Die Bevölkerung sei nicht gefährdet. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Derzeit laufen die kriminalpolizeilichen Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache. Die Polizei hat für den Lauf des Tages mehr Informationen angekündigt.