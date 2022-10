In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat es im Ludwigshafener Stadtteil Mundenheim gegen 2.12 Uhr in einem Haus in der Ebernburgstraße gebrannt. Die Feuerwehr entdeckte das Feuer im Keller des zweigeschossigen Hauses und konte es schnell löschen, wie die Polizei mitteilt. Die Bewohner brachten sich selbst unverletzt in Sicherheit. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.