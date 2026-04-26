Ein Brand hat in Kaiserslautern in einem Mehrparteienhaus im Bereich Grübentälchen eine Wohnung im Erdgeschoss zerstört, nach Angaben der Polizei am späten Samstagabend. Das Feuer brach gegen 23.17 Uhr in einer leerstehenden Wohnung aus. In dem Anwesen hielt sich zu diesem Zeitpunkt nur ein Bewohner auf. Die Feuerwehr evakuierte den Mann rechtzeitig und Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich zur medizinischen Überprüfung in ein Krankenhaus. Das Gebäude war infolge des Brandes nicht bewohnbar. Der Sachschaden lag den Angaben zufolge bei etwa 80.000 Euro. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf und bittet Zeugen, sich unter 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei Kaiserslautern zu melden. rhp