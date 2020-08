Im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Ludwig-Beck-Straße hat es am Mittwoch gebrannt. Laut Polizei war das Feuer um 14 Uhr in der Küche ausgebrochen. Schuld war ein technischer Defekt an der Stromzufuhr zu einem Kühlschrank. Einem beherzten Nachbar sei es gelungen, den Brand mit einem Feuerlöscher einzudämmen. Die Feuerwehr konnte das Feuer dann endgültig löschen und sowohl das Zimmer als auch das Treppenhaus durchlüften. Der 74-Jährige Nachbar sowie die 82-jährige Bewohnerin erlitten laut Polizei eine leichte Rauchgasvergiftung. Sie wurden vor Ort ärztlich versorgt. Die Seniorin sei daraufhin bei Familienangehörigen untergekommen, der Nachbar konnte in seine Wohnung zurückkehren. Nach Angaben der Einsatzkräfte entstand ein Sachschaden von zirka 10.000 Euro.