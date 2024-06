In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 30. Juni, hat ein Feuer den Dachstuhl eines Gebäudekomplexes in der Dudenhofener Straße in Speyer schwer beschädigt. Wie der Katastrophenschutz der Stadt Speyer mitteilt, konnten alle Bewohner unverletzt gerettet werden.

Während die Feuerwehr den Brand sowohl von innen als auch über zwei Drehleitern von außen bekämpfte, wurden rund 40 Bewohner vom Katastrophenschutz betreut. Darunter waren auch pflegebedürftige Personen und Kleinkinder. Die Betreuung erfolgte zunächst mit Unterstützung des Rettungsdienstes.

Der Brand konnte eingedämmt werden, sodass sich das Feuer nicht auf weitere Wohneinheiten ausbreitete. Nur die unmittelbar betroffene Wohnung bleibt vorerst unbewohnbar. Feuerwehrleute mussten unter Atemschutz die Deckenverkleidung zum Gebälk entfernen, was den Einsatz besonders anstrengend machte.

Nachdem das Feuer gelöscht war und die angrenzenden Wohnungen auf Kohlenstoffmonoxid überprüft worden waren, durften alle anderen Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Ob das Gewitter den Brand verursacht hat, ermittelt die Polizei noch. Weitere wetterbedingte Einsätze wurden nicht gemeldet.