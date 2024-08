[aktualisiert um 21.18 Uhr] In Frankenthal hat am Montagabend gegen 21 Uhr ein Mehrfamilienhaus gebrannt. Das meldet die Polizei. Sechs Personen seien bei dem Brand leicht verletzt worden. Die Polizei und die Feuerwehr seien in der Schraderstraße im Einsatz gewesen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, heißt es.