[Aktualisiert 12.15 Uhr] In der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhaus in der Benckiser Straße in der Stadtmitte ist am Montagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache ist noch unklar. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr wurde um 11.16 Uhr alarmiert. Eine Wohnung im vierten Obergeschoss stand in Flammen. In den Räumen habe sich zu diesem Zeitpunkt niemand aufgehalten, berichtete Feuerwehrchef Stefan Bruck. Das Haus sei evakuiert worden. Gegen 11.57 Uhr war das Feuer unter Kontrolle. Nach einer ersten Einschätzung der Feuerwehr ist neben der Brandwohnung auch eine weitere Wohnung in dem Haus vorerst nicht mehr bewohnbar. Um ein Auflodern des Feuers zu verhindern, hat die Feuerwehr das Dach des Hauses geöffnet, um Glutnester zu löschen. Die Wehr ist mit 35 Mann und zwei Löschzügen im Einsatz. Ein Teil der Straße wurde gesperrt. Was den Brand ausgelöst hat, muss die Polizei nach Abschluss der Löscharbeiten ermitteln. Auch die Schadenshöhe steht noch nicht fest.