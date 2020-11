Im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhaus in der Sauerbruchstraße hat es am Freitag gegen 13 Uhr gebrannt. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Der Brandleiter gehe davon aus, dass der Brand im Bereich des Herds entstanden ist. Ob die Ursache im Bereich der Abzugshaube oder dem Herd liegt, habe man noch nicht feststellen können. Auf den Herdplatten habe sich ein dickes Holzbrett befunden, das von einer Glasplatte abgedeckt gewesen sei, berichten die Einsatzkräfte. Die Holzplatte habe noch leicht gebrannt, als die Feuerwehr eintraf. Die Knöpfe am Herd seien in neutraler Stellung gewesen. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Der Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Ein Brandsachverständiger hat die Ermittlungen aufgenommen.