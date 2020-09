[Aktualisiert 13.50 Uhr] Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Mannheim-Neckarstadt ist es am Sonntagmorgen gekommen. Laut Polizei kam es um 6.15 Uhr zum Vollbrand einer Einzimmerwohnung. Der Wohnungsinhaber wurde durch das Feuer, das im Bereich des Herdes der Küchenzeile ausbrach, geweckt und konnte die Wohnung eigenständig verlassen. Das 30-Parteien-Gebäude wurde evakuiert. Dabei mussten vier Wohnungstüren gewaltsam geöffnet werden. Die Mannheimer Berufsfeuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Der entstandene Schaden wird auf circa 60.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort konnten bislang weder Hinweise zur Brandursache, noch zu strafbaren Handlungen erlangt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.