(aktualisiert 9.55 Uhr) In einer Shisha-Bar in der Dammstraße (Ludwigshafen-Mitte) hat es am frühen Montagmorgen gebrannt. Die Feuerwehr wurde um 5.28 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen der 28 Einsatzkräfte drang Rauch aus der Shisha-Bar, die im Erdgeschoss eines fünfstöckigen Hauses ist. Der Brand wurde schnell gelöscht, danach standen laut Feuerwehr „umfangreiche Entrauchungsmaßnahmen“ an. Verletzt wurde niemand, da beim Eintreffen der Feuerwehr keine Gäste in der Bar waren. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen der Brandursache. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Informationen vor.