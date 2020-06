[Aktualisiert um 21.50] Zu einem Brand in Ludwigshafen-Hemshof ist die Feuerwehr am Samstagabend gerufen worden. Wie die Feuerwehr auf Anfrage mitteilte, hatte der Keller eines Mehrfamilienhauses in der Fabrikstraße gebrannt. Dadurch habe es eine starke Rauchentwicklung im Treppenhaus gegeben. Laut Feuerwehr ist

Mehrere Personen seien von den Einsatzkräften aus dem Haus geholt und vor Ort medizinisch versorgt worden. Der Brand konnte laut Feuerwehr bereits gelöscht werden, der Einsatz dauere jedoch noch an.

Es waren fast 30 Fahrzeuge im Einsatz. Neben Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sei auch der Katastrophendienst Ludwigshafen gerufen worden. Die genaue Brandursache ist laut Feuerwehr noch unklar.