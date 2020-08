In Waldfischbach-Burgalben hat am Dienstagabend eine leerstehende Gaststätte gebrannt. Das hat die Polizei mitgeteilt. Gegen 21 Uhr twitterte die Polizei, dass ein Gebäude in dem Ort in Flammen stehe; kurze Zeit später hieß es, dass der Brand unter Kontrolle sei. Das Gebäude selbst sei unbewohnt gewesen, die Anwohner seien aus ihren Wohnungen gebracht worden. Menschen kamen nach derzeitigem Stand also nicht zu körperlichem Schaden.

Die erste Meldung über den Brand ging laut Polizei um 19.55 Uhr ein. Weil die Waldfischbacher Hauptstraße derzeit als Umleitung für die B270 dient und für die Löscharbeiten die Straße gesperrt wurde, ist damit eine der Verkehrs-Schlagadern zwischen Kaiserslautern und der Südwestpfalz unterbrochen. Umleitungen hat die Polizei eingerichtet.