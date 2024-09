[aktualisiert um 20.30 Uhr] Zu einem Brand in einer Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebs musste die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim am Montagnachmittag ausrücken. Nach Angaben der Polizei ging die Alarmierung um kurz nach 17 Uhr raus. Der Brand ereignete sich in der Straße Hinter dem Münchhof. Abgebrannt ist einer Pressemeldung der Verbandsgemeinde (VG) Dannstadt-Schauernheim zufolge unter anderem das Hallendach, das aus Eternitfaserplatten bestand sowie in dem Gebäude gelagertes Material. Untergebracht waren darin laut Polizei landwirtschaftliche Geräte sowie Wohnungen für Erntehelfer. Die fünf Helfer seien zum Zeitpunkt des Feuers nicht anwesend gewesen. Leicht verletzt wurde ein Nachbar, weil er Rauchgas eingeatmet hatte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wegen der Rauchentwicklung von möglicherweise kontaminiertem Material wurde die Bevölkerung gebeten, vorsorglich die Fenster und Türen zu schließen. Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Erste Messungen des Gefahrstoffzuges der Feuerwehr hätten jedoch keine Hinweise auf Luftschadstoffe ergeben, berichtet die VG. Die Löscharbeiten dauerten gegen 20.30 Uhr noch an. Konkrete Hinweise auf Brandstiftung lägen nicht vor. Der Sachschaden kann laut Mitteilung noch nicht beziffert werden. Im Einsatz waren einer Polizeisprecherin zufolge die Feuerwehren der VG Dannstadt-Schauernheim, VG Maxdorf und der VG Böhl-Iggelheim sowie der Gefahrstoffzug, die Polizei und der Rettungsdienst.