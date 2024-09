Zu einem Brand in einer Lagerhalle musste die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim am Montagnachmittag ausrücken. Nach Angaben der Polizei ging die Alarmierung um kurz nach 17 Uhr raus. Der Brand ereignete sich in der Straße Hinter dem Münchhof. Unbestätigten Angaben zufolge soll eventuell eine Person durch das Einatmen von Rauchgas leicht verletzt worden sein. Im Einsatz waren einer Polizeisprecherin zufolge die Polizei, die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst.