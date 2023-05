Aktuell stehen in der Kleingartenanlage Maudacher Straße in Ludwigshafen mehrere Gartenlauben in Brand. Das teilte die Polizei auf Anfrage mit. Wie viele Lauben genau betroffen sind und ob es Verletzte geben könnte, dazu liegen den Beamten zur Stunde noch keine Informationen vor. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort.