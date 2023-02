In einem Industriebetrieb in Speyer ist in der Nacht auf Donnerstag ein Feuer in einer Produktionshalle ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzt worden sei niemand, teilte sie mit. Messungen in der Umgebung des angrenzenden Industriegebiets Süd hätten keine auffälligen Werte ergeben. Zur Brandursache und dem entstandenen Sachschaden machte die Feuerwehr keine Angaben.