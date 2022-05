[Aktualisiert: 8.05 Uhr] Am Dienstagabend ist ein Feuer in einer Holzschnitzelanlage im Heizkraftwerk auf der Friesenheimer Insel in Mannheim ausgebrochen. Laut Polizei wurde der Brand, der eine weithin sichtbare Rauchsäule erzeugte, um 21.27 Uhr gemeldet. In dem Silo seien etwa 400 Tonnen Holzspäne gelagert worden, gab die Feuerwehr am Mittwoch Auskunft. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar, ebenso die Schadenshöhe. Verletzt wurde niemand.