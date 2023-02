Nach dem Feuer in einer Wohnung im 14. Stock eines Hochhauses in Neuhofen hat die Kriminalpolizei die Brandursache ermittelt. Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz auf Anfrage sagte, dürfte das Feuer durch ein Kind verursacht worden sein, das den Herd fehlerhaft bedient habe. Bei dem Brand am Donnerstagabend entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Rheinauen sowie Rettungsdienst und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt.