Am Mittwochabend gegen 19.40 Uhr ist die Feuerwehr zu einem Hochhausbrand in die Mannheimer Murgstraße gerufen worden. Wie die Polizei mitteilt, sind auf einem Balkon im vierten Stock abgestellte Gegenstände in Brand geraten. Die Berufsfeuerwehr konnte den Brand, der zwischenzeitlich bereits auf die darüberliegenden Stockwerke übergegriffen hatte, schnell löschen. Das Hochhaus mit zwölf Stockwerken mussten vorsorglich 35 Menschen verlassen. Sie wurden von Einsatzkräften betreut. Fünf Menschen wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst behandelt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden eingeleitet.